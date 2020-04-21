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Dienstag, 21.04.2020 - 03:00
3 min

Feuerwehren im Kreis Bad Kreuznach gerüstet für Corona

Zwar sind bei den freiwilligen Feuerwehren alle Übungen und Treffen abgeblasen, doch sie sind einsatzbereit. Zum Schutz vor Corona müssen allerdings einige Regeln beachtet werden.

Von Wolfgang Bartels
Lang, lang ist es her: Noch im vergangenen Sommer übte die Spabrücker Feuerwehr die Rettung eines verunglückten Waldarbeiters. Jetzt sind alle Übungen abgeblasen, doch noch hat die Einsatzbereitschaft nicht darunter gelitten. Archivfoto: Wolfgang Bartels

Lang, lang ist es her: Noch im vergangenen Sommer übte die Spabrücker Feuerwehr die Rettung eines verunglückten Waldarbeiters. Jetzt sind alle Übungen abgeblasen, doch noch hat die Einsatzbereitschaft nicht darunter gelitten. (Archivfoto: Wolfgang Bartels)

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