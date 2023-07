„Figaro“ in Salzburg: Regiekonzept spaltet das Publikum

In der Titelrolle brachte Krzysztof Baczyk seinen satten Bass erfolgreich zum Einsatz. Er schaffte es vor allem in den Rezitativ-Passagen, die Figur des Figaro sowohl wutgeladen als auch humorvoll zu charakterisieren. Bariton Andrè Schuen als Graf Almaviva brauchte hingegen bis zum vierten Akt, bis er stimmlich und schauspielerisch in Fahrt kam. Den beiden Hauptdarstellern stand Kusejs Regie mehrfach im Weg. So wurde etwa Schuen während einer Arie von einer bis auf die Unterhose nackten Statistin von den Strümpfen bis zum Anzug angekleidet - während das Publikum mit Hin- oder Wegsehen beschäftigt war, litt die Aufmerksamkeit für den Gesang.