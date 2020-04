Filialen der Rheingauer Volksbank sind weiter erreichbar

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

RHEINGAU - (red). Die Filialen der Rheingauer Volksbank sind auch in der Corona-Krise weiter erreichbar. Einzig die Filialen in Erbach, Hattenheim, Johannisberg und Assmannshausen sind vorübergehend SB-Standorte. Onlinebanking und die VR-Banking-App stehen zudem rund um die Uhr für zahlreiche Bankgeschäfte zur Verfügung. Der Kundenservice ist unter Telefon 06722-50 30 zu den gewohnten Zeiten erreichbar. Rückrufwünsche werden über WhatsApp unter der gleichen Telefonnummer entgegengenommen. Um die Bargeldversorgung zu gewährleisten, sind alle SB-Geräte – also Geldautomaten und Kontoauszugsdrucker – weiter verfügbar.