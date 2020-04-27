Montag,
27.04.2020 - 03:00
2 min
Finanzielle Folgen der Corona-Krise für Alzey
"Wir werden ein sattes Minus schreiben", ist sich der Alzeyer Bürgermeister Christoph Burkhard sicher. Noch mehr Kopfzerbrechen bereitet ihm aber die Situation der Unternehmer.
Von Steffen Nagel
Lokalredakteur Alzey
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