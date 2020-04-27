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Montag, 27.04.2020 - 03:00
2 min

Finanzielle Folgen der Corona-Krise für Alzey

"Wir werden ein sattes Minus schreiben", ist sich der Alzeyer Bürgermeister Christoph Burkhard sicher. Noch mehr Kopfzerbrechen bereitet ihm aber die Situation der Unternehmer.

Steffen Nagel: Lokalredakteur Alzey
Von Steffen Nagel
Lokalredakteur Alzey
Im Alzeyer Rathaus ist man sich bewusst, dass die Coronakrise auch finanziell ihre Spuren hinterlassen wird. Archivfoto: Thomas Ehlke

Im Alzeyer Rathaus ist man sich bewusst, dass die Coronakrise auch finanziell ihre Spuren hinterlassen wird. Archivfoto: Thomas Ehlke

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