Donnerstag,
30.04.2020 - 16:36
2 min
Findet Mainzer Supercomputer ein Corona-Medikament?
Mit aufwändigen Berechnungen eines Supercomputers suchen Forscher der Uni Mainz nach einem Medikament gegen das Coronavirus. Sie können bereits erste Erfolge vermelden.
Von Sonja Werner
Reporterin Politik
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