Dienstag,
07.04.2020 - 00:00
2 min
Fischbachtaler Notparlament soll Haushalt beschließen
Fünf Mitglieder des Fischbachtaler Haupt- und Finanzausschusses treffen sich am Dienstag, 7. April, um 20 Uhr im Bürgerhaus in Niedernhausen.
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