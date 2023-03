Region. Für manch einen ist es der Beruf, für viele eine eher lästige Hausarbeit. Doch spätestens, wenn die Morgensonne ins Zimmer schaut und den Dreck auf der Scheibe zum Leuchten bringt, ist es so weit: Die Fenster sind fällig. Das Putzen will gelernt sein. Es kann nerven, vor allem dann, wenn die Sonne anschließend Streifen und Schlieren auf die frisch gereinigte Scheibe zaubert. Verdammt! Wo kommen die bloß her? Was habe ich falsch gemacht? Damit sich die Plackerei lohnt, hier ein paar Tipps, abgeschaut von den Profis.