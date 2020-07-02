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Donnerstag, 02.07.2020 - 03:00
3 min

Flächendeckende Corona-Tests: Bis zu einem Drittel wären wohl falsch

Helmut Stapp aus Groß-Zimmern erklärt mit Mathematik, wo die Gefahr liegt, wenn ohne Grund im großen Stil getestet wird.

Thomas Bach: Redaktionsleiter Darmstadt-Dieburg
Von Thomas Bach
Redaktionsleiter Darmstadt-Dieburg
Testen, testen, testen? Bayern hat sich nun für diesen Weg entschieden, um der Corona-Pandemie Herr zu werden. Foto: dpa

Testen, testen, testen? Bayern hat sich nun für diesen Weg entschieden, um der Corona-Pandemie Herr zu werden. (Foto: dpa)

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KEIN DEMENTI VON DER KV
Das ECHO hat beim Landkreis sowie über die Pressestelle der Stadt Darmstadt beim Gesundheitsamt von Stadt und Kreis nachgefragt, ob die Berechnungen von Helmut Stapp stimmen können. Verwiesen wurde jeweils auf die Kassenärztliche Vereinigung (KV), die in Hessen die Testzentren betreibt. Die Vereinigung hat sich die Berechnung angeschaut und nach drei Tagen erklärt, dass sie kein Statement dazu abgeben wird. Ein Dementi gab es aber auch nicht. (tb)
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