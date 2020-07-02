Donnerstag, 02.07.2020 - 03:00
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Flächendeckende Corona-Tests: Bis zu einem Drittel wären wohl falsch
Von Thomas Bach
Redaktionsleiter Darmstadt-Dieburg
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KEIN DEMENTI VON DER KV
Das ECHO hat beim Landkreis sowie über die Pressestelle der Stadt Darmstadt beim Gesundheitsamt von Stadt und Kreis nachgefragt, ob die Berechnungen von Helmut Stapp stimmen können. Verwiesen wurde jeweils auf die Kassenärztliche Vereinigung (KV), die in Hessen die Testzentren betreibt. Die Vereinigung hat sich die Berechnung angeschaut und nach drei Tagen erklärt, dass sie kein Statement dazu abgeben wird. Ein Dementi gab es aber auch nicht. (tb)
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