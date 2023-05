Flammeninferno im historischen Zentrum von Sydney

Aus angrenzenden Häusern wurden Dutzende Menschen evakuiert, weil die Flammen drohten überzugreifen. „Die Leute in einem Wohnblock daneben steckten ihre Köpfe aus den Fenstern, um zu schauen, was da los war, und wir haben geschrien, sie sollten rauskommen“, zitierte die Zeitung „Sydney Morning Herald“ eine Augenzeugin. Die schwarzen Rauchschwaden waren in der ganzen Stadt zu sehen.