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Donnerstag, 14.05.2020 - 02:00
2 min

Fliegende Händlerin in Sachen Literatur

Die Mannheimerin Veronika Licher vertritt deutsche Verlage auf dem chinesischem Buchmarkt. Das Urheberrecht wird auch im „Reich der Mitte“ langsam zu einem Thema.

Von Christian Hoffmann
Veronika Licher muss momentan auf Reisen nach China verzichten, hält aber ihre privaten und beruflichen Kontakte aufrecht. Foto: Hans-Peter Rensch

Veronika Licher muss momentan auf Reisen nach China verzichten, hält aber ihre privaten und beruflichen Kontakte aufrecht. (Foto: Hans-Peter Rensch)

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