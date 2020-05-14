Donnerstag,
14.05.2020 - 02:00
2 min
Fliegende Händlerin in Sachen Literatur
Die Mannheimerin Veronika Licher vertritt deutsche Verlage auf dem chinesischem Buchmarkt. Das Urheberrecht wird auch im „Reich der Mitte“ langsam zu einem Thema.
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