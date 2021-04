Fliegt das Coronavirus noch immer um die Welt?

Wie sicher sich die Tests?

Keine Einreise ohne negatives Covid-19-Testergebnis: Die Tests dürfen im Ausland frühestens 48 Stunden vor der Einreise nach Deutschland gemacht werden. Anerkannt werden PCR-, LAMP- und TMA-Tests sowie Antigentests. Auch Antigen-Schnelltests werden anerkannt, wenn sie die von der WHO empfohlenen Mindestkriterien erfüllen.



Verschärfte Einreiseregeln gelten jedoch bereits seit Januar, seit nämlich zwischen Risikogebieten, Hochinzidenzgebieten und Virusvarianten-Gebieten unterschieden wird. Laut Bundespolizei wurde zwischen dem 24. Januar und 8. April tausendfach gegen die Corona-Schutzverordnung verstoßen. So sind 3838 Personen unberechtigt befördert worden. 1435 Personen reisten ohne oder mit abgelaufener Negativtestung ein. In 2300 Fällen wurde die fehlende, beziehungsweise fehlerhafte digitale Einreiseanmeldung vor der Einreise beanstandet. Darüber hinaus gab es 103 Verstöße, die Einreisen aus Virusvariantengebieten betrafen.



Viele schätzen die Sicherheit der Antigen-Schnelltests falsch ein. So gaben 67 Prozent der Befragten einer Umfrage des Covid-19 Snapshot Monitoring (Cosmo) an, dass sie nach einem negativen Schnelltestergebnis auch am nächsten Tag sicher nicht für andere Personen ansteckend sein können. Dies ist laut Robert Koch-Institut (RKI) nicht korrekt. Etwa 80 Prozent der Umfrageteilnehmer würden sich bei einem positiven Selbsttest isolieren, sich einen Termin für einen PCR-Test besorgen und ihre Kontakte der letzten zwei Wochen über das Testergebnis informieren.



Testpflicht nimmt Lust am Reisen



Die seit Ende März geltende Testpflicht nimmt vielen Deutschen die Lust am Fliegen. Das zeigt eine repräsentative Civey-Umfrage im Auftrag von Tagesspiegel Background. 33,4 Prozent finden diese Art des Reisens durch die Testpflicht eindeutig unattraktiver, 8,1 Prozent finden sie eher unattraktiver. Für 42,3 Prozent der Teilnehmer hat sich nichts geändert. Gut neun Prozent finden das Fliegen durch die Änderung sogar attraktiver. Civey hat 2502 Menschen vom 26. bis 28. März befragt.