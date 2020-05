Flörsheim: Pest-Gedenken in Corona-Zeiten

GOTTESDIENSTE

Ab dem Wochenende 9./10. Mai wird es wieder öffentliche katholische Gottesdienste geben. Mehr als bisher, damit möglichst viele Menschen die Gelegenheit dazu haben. So wird es in den sechs Kirchorten in Flörsheim und Hochheim am Samstag vier Vorabendmessen geben, am Sonntagmorgen vier Messen und zwei Wortgottesfeiern (ohne Priester) und am Sonntagabend zwei Messen und eine Wortgottesfeier.



Pfarrer Meudt spürt in allen Gemeinden eine große Sehnsucht, „endlich wieder Gottesdienst in Gemeinschaft feiern zu können“, wenn auch unter strengen Auflagen. So wäre es denkbar, die Anzahl der Sitzplätze in den Kirchen durch fünf zu teilen und eine entsprechende Anzahl von Gläubigen zuzulassen. Markierte Sitzplätze sind genauso denkbar. Eine Desinfektion der Hände am Eingang der Kirche wäre sicher machbar. Getrennte Ein- und Ausgänge sind fast überall vorhanden. (hbk)