Mittwoch,
03.06.2020 - 00:00
2 min
Flörsheimer Sozialkaufhaus hat wieder viele Kunden
„Tisch und Teller“ zählt fast so viele Besucher wie vor der Schließung wegen Corona. Mit einer Spende der Graulich-Stiftung wurden Plexiglasscheiben für den Kassenbereich finanziert.
ÖFFNUNGSZEITEN
Das Sozialkaufhaus „Tisch & Teller“ in der Liebigstraße 6 hat montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und an jedem ersten Samstag im Monat von 10 bis 14 Uhr geöffnet.
Weitere Informationen sind auf der Internetseite www.tisch-und-teller.de zu finden. Aktuell ist die Zufahrt wegen der Sperrung der Liebigstraße im Bereich der Opelbrücke nur von der Hafenstraße aus möglich. (red)
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