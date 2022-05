Flugzeugabsturz in Nepal: Zwei Mittelhessen unter den Opfern

Dieses von Fishtail Air veröffentlichte Handout-Foto zeigt das Wrack eines Flugzeugs in einer Schlucht in Sanosware im Bezirk Mustang nahe der Bergstadt Jomsom, westlich von Kathmandu. Nach dem Verschwinden eines Passagierflugzeugs mit 22 Menschen an Bord haben Such- und Rettungskräfte des Militärs in Nepal dessen Absturzstelle gefunden. (Foto: Uncredited/Fishtail Air/AP/dpa )