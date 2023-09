Flut in Griechenland: Menschen können nicht in Häuser zurück

Volos (dpa) - . Eine Woche nach den schweren Überschwemmungen in Mittelgriechenland können viele Menschen weiterhin nicht in ihre Häuser zurück. Sieben Dörfer seien immer noch von der Umwelt abgeschnitten, zudem seien viele Häuser zerstört und unbewohnbar, berichtete am Mittwoch die Zeitung „Kathimerini“.