Flutkatastrophe: Landrat-Geliebte sagt vorerst nicht aus

Die Frau, die Geliebte des Ex-Landrates Pföhler gewesen sein soll, blieb dem Gerichtstermin in Mainz fern und ließ sich entschuldigen. (Foto: Sascha Kopp)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MAINZ - Die Frau, mit der der frühere Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler, eine romantische Beziehung geführt haben soll, wird am heutigen Freitag nicht vor den U-Ausschuss treten. Die Frau hatte sich am Donnerstag für ihre angesetzte öffentliche Vernehmung entschuldigen lassen. Der Termin wird am 15. Juli nachgeholt.

Der U-Ausschuss geht heute der Frage nach, wo sich der frühere Landrat Pföhler als politisch verantwortlicher Katastrophenschützer in der Flutnacht an der Ahr aufgehalten hatte. Pföhlers Verhalten in den Stunden des Unglücks gilt für viele Beobachter als zentral in der Frage, wieso vergangenes Jahr in der Nacht auf den 15. Juli mehr als 130 Menschen allein in Rheinland-Pfalz in den Fluten ums Leben kamen.

Wo war Ex-Landrat Pföhler in der Ahr-Flutnacht? Interessiert am Thema? Lesen Sie auch: