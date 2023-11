Flutschutztore bewahren Venedig vor dem Hochwasser

Bereits am frühen Montagabend fuhr die Stadt den Mechanismus für Flutschutz, abgekürzt „Mose“, aus. Das System aus 78 gelben, an vier Zugängen zur Lagune installierten Klappen ist seit 2020 in Betrieb. Vor allem im Herbst, wenn Regen und Stürme die Wasserstände steigen lassen, fährt Venedig das milliardenschwere Bauwerk oft hoch. Seitdem wurden große Hochwasser in der Unesco-Weltkulturerbe-Stadt vermieden.