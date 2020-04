Forderung: Lockerung oder Lockdown öffentlich diskutieren

Professor Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft. (Foto: Instituts der deutschen Wirtschaft)

WIESBADEN - „So viel Öffnung wie möglich, so wenig Lockdown wie nötig.“ Die Debatte über weitere Lockerungen in der Corona-Krise muss nach Ansicht des Direktors des Instituts der deutschen Wirtschaft , Professor Michael Hüther, intensiver als bisher in der Öffentlichkeit geführt werden. „Die Äußerung der Bundeskanzlerin über ‚Öffnungsdiskussionsorgien‘ ist völlig verfehlt“, betonte das Mitglied im Corona-Expertenstab der NRW-Landesregierung im Gespräch mit VRM Wiesbadener Kurier. Nicht die Lockerung der Maßnahmen sei zu begründen, sondern der erzwungene Stillstand. „Denn das ist ein massiver Eingriff in die verfassungsrechtlich garantierten Rechte der Bürger.“





Dass die Strategie des Stillstands selbst Risiken habe, werde von der Bundesregierung verschwiegen, sagte Professor Hüther weiter. Dabei rutsche die Wirtschaft in eine tiefe Depression, die auch gesundheitliche Folgen bei den betroffenen Menschen habe. Die Politik müsse genauer hinschauen, wie man das wirtschaftliche Leben ermöglicht, ohne alles lahmzulegen.

Dringend Konzepte entwickeln

Nach Ansicht Hüthers müssen dringend Konzepte für die Öffnung der Kindertagesstätten und aller Schulstufen entwickelt werden. „Wenn selbst nach den Sommerferien kein regulärer Schulbetrieb möglich sein sollte, werden wir gesellschaftliche Eruptionen erleben.“ Viele Familien würden den Druck auf Dauer nicht aushalten. Andere Länder gingen andere Wege. Die Niederlande öffneten zum Beispiel die Grundschulen zuerst.

„Die Frage der Bildungsgerechtigkeit wird ausgeblendet“, kritisierte der Direktor des arbeitgebernahen Instituts. Die ohnehin hohe Abhängigkeit des Bildungserfolgs vom Sozialstatus der Eltern verstärke sich, wenn es monatelang keinen Präsenzunterricht gibt. Insbesondere in der Grundschule entscheide sich der weitere Weg in der Bildungsbiografie. Die Spreizung der Bildungschancen führe später zur Einkommensungleichheit.

Negativsteuer für mittelständischen Unternehmen gefordert

Der Institutsdirektor fordert für die von der Corona-Krise betroffenen mittelständischen Unternehmen eine Negativsteuer. Dabei werden Unternehmen in Schieflage die Steuerzahlungen aus dem Vorjahr als Verlustbeteiligung zurückerstattet. Das könne die Finanzverwaltung organisieren.

Die Politik muss nach Überzeugung Hüthers die Pandemieplanung in Zukunft ernster nehmen als in der Vergangenheit und Lager für Schutzkleidung und Masken einrichten. „In ähnlichen Krisenfällen muss künftig schneller auf Pandemie-Hotspots wie Ski-Urlaubsorte und Karnevalsevents reagiert werden.“ In der Wirtschaft wird es nach seiner Einschätzung zu einem Umdenkungsprozess hin zu einer stärkeren Absicherung und Diversifizierung der Lieferketten geben. „Die Globalisierung wird nicht komplett zurückgedreht, aber stärker hinterfragt.“

