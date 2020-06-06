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Samstag, 06.06.2020 - 03:00
3 min

Förderverein Gartenschau ist trotz Corona aktiv

Corona zwingt den Förderverein Gartenschau Bad Schwalbach, manches zu verschieben. Die Zeit will man nutzen, um Projekte 2021 zügig an den Start zu kriegen.

Susanne Stoppelbein: Redaktion Rheingau-Taunus
Von Susanne Stoppelbein
Redaktion Rheingau-Taunus
Der Weiher mit Schwalbenpavillon im Bad Schwalbacher Kurpark. Foto: Martin Fromme

Der Weiher mit Schwalbenpavillon im Bad Schwalbacher Kurpark. (Foto: Martin Fromme)

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NEUER PARKFÜHRER
Der Kurpark Bad Schwalbach ist in einem neuen Garten- und Parkführer vertreten, der 119 Parkanlagen und Gärten in der Rhein-Main-Region vorstellt: Klostergärten, Fasanerien, Orangerien , Palmenhäuser, Barockgärten, Englische Landschaftsparks, Volksparks, Bürgergärten, Botanische Gärten, Naturparks, Friedhöfe. Renate Kohn vom Förderverein beschreibt in der Broschüre den Kurpark Bad Schwalbach als Quelle der Erholung. Das Foto vom Weiher stammt von Fotograf Martin Fromme.

„Parkporträts: Ins Grüne – 119 Parks und Gärten in FrankfurtRheinMain“ gibt es kostenfrei in der Tourist-Info Bad Schwalbach, Adolfstraße 40.
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