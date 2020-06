Förderverein Gartenschau ist trotz Corona aktiv

NEUER PARKFÜHRER

Der Kurpark Bad Schwalbach ist in einem neuen Garten- und Parkführer vertreten, der 119 Parkanlagen und Gärten in der Rhein-Main-Region vorstellt: Klostergärten, Fasanerien, Orangerien , Palmenhäuser, Barockgärten, Englische Landschaftsparks, Volksparks, Bürgergärten, Botanische Gärten, Naturparks, Friedhöfe. Renate Kohn vom Förderverein beschreibt in der Broschüre den Kurpark Bad Schwalbach als Quelle der Erholung. Das Foto vom Weiher stammt von Fotograf Martin Fromme.



„Parkporträts: Ins Grüne – 119 Parks und Gärten in FrankfurtRheinMain“ gibt es kostenfrei in der Tourist-Info Bad Schwalbach, Adolfstraße 40.