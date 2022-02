Formel 1 sagt Russland-Rennen wegen Ukraine-Krieg ab

Dieser Bilder wird es dieses Jahr nicht zu sehen geben, denn die Formel 1 hat das Russland-Rennen in Sotschi nach dem Angriff auf die Ukraine abgesagt. (Archivfoto: Foto: Sergei Grits/AP/dp)

BERLIN - Die Formel 1 hat wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine den Großen Preis von Russland in dieser Saison abgesagt. "Unter den aktuellen Umständen" sei eine Austragung des für den 25. September geplanten WM-Laufs in Sotschi unmöglich, teilte der Veranstalter der Rennserie am Freitag nach Beratungen mit allen Beteiligten mit.



A statement on the Russian Grand Prix pic.twitter.com/OZbbu9Z8ip— Formula 1 (@F1) February 25, 2022

Zuvor hatte bereits die UEFA auf den Angriff auf die Ukraine reagiert und das Finale der Champions League am 28. Mai nach Paris verlegt. Dieses hätte in St. Petersburg stattfinden sollen.