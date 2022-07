Foto-Vergleich: Das Ahrtal ein Jahr nach der Flut

In 20 Bild-Vergleichen stellt Fotograf Lukas Görlach die Entwicklungen im Ahrtal gegenüber. (Fotos: Lukas Görlach)

AHRTAL - In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 verwüstet eine meterhohe Sturzflut das Ahrtal. Schon am Nachmittag des 14. Juli 2021 tritt die Ahr am Oberlauf über das Ufer. Das Wasser steigt und steigt. Es ist 23.09 Uhr in der Nacht, als der Kreis Ahrweiler die höchste Alarmstufe ausruft. In Bad Neuenahr-Ahrweiler und Sinzig sollen Häuser evakuiert werden. „Es besteht Lebensgefahr“, heißt es. Nur wenige Stunden später kommt es im Ahrtal zu dramatischen Szenen. Die anschließenden Bilder der braunen Fluten, weggeschwemmten Häuser und Bergen von Trümmern gehen um die Welt.