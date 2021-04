Fragen und Antworten zu Corona-Schnelltests

Jeder Dritte will Selbsttest Kaufen

Treffen mit Freunden und Familie sind für 62 Prozent der Deutschen der wichtigste Grund, warum sie einen Schnelltest nutzen würden. Jeder Dritte will noch in diesem Monat einen Selbsttest aus dem Einzelhandel kaufen. Jeder Zweite will sich in einem Testcenter, in einer Apotheke oder Arztpraxis testen lassen. Das ergab eine Umfrage des Marktforschungsunternehmens Appinio. Dabei würden 71 Prozent der 25- bis 34-Jährigen und 61 Prozent der 55- bis 65-Jährigen die Schnelltests anwenden. 60 Prozent der Befragten würden für einen Restaurant- oder Barbesuch zum Selbsttest aus dem Einzelhandel greifen. Weitere Gründe sind: Museumsbesuch (57 Prozent), Schwimmbad- oder Saunabesuch (55 Prozent), öffentliche Partys und Club-Besuche (52 Prozent), private Partys (52 Prozent).