Frankfurt feiert NFL-Kick-Off mit Gala-Abend

Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) ist selbst großer Football-Fan und kann seine Freude darüber, dass mit Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs einer der derzeit besten Quarterbacks der Welt am Sonntag in Frankfurt spielen wird. Abgesehen davon sei er natürlich völlig unparteiisch und fiebere einfach „zwei grandiosen Matches“ entgegen. „Das ist wie Weihnachten und Geburtstag an einem Tag. Frankfurt hat als Pionier in Deutschland Footballgeschichte geschrieben. Ich könnte nicht stolzer sein, dass Frankfurt Austragungsort dieser beiden Spiele ist“, so der Politiker am Freitagabend.