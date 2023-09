Frankfurter Buchmesse erwartet kräftiges Besucherplus

„Die Branche braucht die Buchmesse als Kraftquelle und Inspiration“, sagte Boos. Die internationalen Gäste seien zurück, Indien und China seien „so stark wie noch nie“ in Frankfurt vertreten. Rechte Verlage, die in den vergangenen Jahren immer wieder Gegenstand erbitterter Debatten waren, seien in diesem Jahr so gut wie nicht vertreten. Russland habe - anders als die Ukraine - auch in diesem Jahr keinen Nationalstand.