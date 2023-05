Franzosen sollen endlich Fußgängerampel beachten

In Deutschland gibt es Fußgängerampeln mit Gelbphase nur in Düsseldorf. Hier wurde das Gelblicht 1953 als Modellversuch getestet und seitdem beibehalten. 2012 verfasste die Stadt sogar eine achtseitige Anleitung zum Überqueren von Überwegen, an denen die Ampel steht, was für einige Belustigung sorgte.