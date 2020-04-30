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Donnerstag, 30.04.2020 - 08:00
5 min

Französischer Infektologe setzt Cloroquin gegen Corona ein

Um Professor Didier Raoult ist Frankreich ein regelrechter Kult entstanden. Der Marseiller Infektologe ist sicher, ein Mittel gegen das Coronavirus zu haben.

Von Irene Habich
Am Universitätsklinikum Marseille wurden Coronapatienten mit dem Malariamittel Cloroquin behandelt. Foto: tasty_cat - stock.adobe

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Fotos
Am Universitätsklinikum Marseille wurden Coronapatienten mit dem Malariamittel Cloroquin behandelt. Foto: tasty_cat - stock.adobe

Am Universitätsklinikum Marseille wurden Coronapatienten mit dem Malariamittel Cloroquin behandelt. Foto: tasty_cat - stock.adobe

Der Direktor des Marseiller Universitätsklinikums Didier Raoult hat Corona-Patienten mit dem Malaria-Medikament Hydroxychloroquin behandelt. Fotos: Didier Raoult/ tasty_cat - stock.adobe

Der Direktor des Marseiller Universitätsklinikums Didier Raoult hat Corona-Patienten mit dem Malaria-Medikament Hydroxychloroquin behandelt. Fotos: Didier Raoult/ tasty_cat - stock.adobe

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