Frau gefangen gehalten? Deutscher in Frankreich festgenommen

Forbach (dpa) - . Ein Deutscher wird verdächtigt, seine Frau in Ostfrankreich jahrelang gefangen gehalten und gefoltert zu haben. Polizisten nahmen den Mann Mitte 50 am Montag in Forbach, nahe dem Saarland, fest, wie eine Sprecherin der französischen Polizei sagte. Er kam in Polizeigewahrsam. Wie es aus Polizeikreisen hieß, fanden Beamte die Frau des Mannes, die angab, seit 2011 festgehalten worden zu sein. Die 53-jährige Deutsche wurde demnach in ein Krankenhaus gebracht.