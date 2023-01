Frau in Geschäft nahe dem Bodensee getötet - Festnahme

Markdorf (dpa) - . In einem Geschäft in Markdorf in der Nähe des Bodensees ist am Samstag eine Angestellte erschossen worden. Ihr getrennt von ihr lebender Ehemann wurde als mutmaßlicher Täter festgenommen. Der 47-Jährige habe die drei Jahre jüngere Frau gegen Mittag betrunken in dem Gemischtwarenladen aufgesucht und dort auf sie geschossen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Weitere Menschen seien nicht verletzt worden.