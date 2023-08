Frau stirbt nach Blitzschlag in Baden-Württemberg

Unterensingen (dpa) - . Nach dem tödlichen Blitzschlag in Unterensingen in Baden-Württemberg ist auch eine 43-Jährige an ihren Verletzungen erlegen. Die Frau starb am Mittwoch im Krankenhaus, wie das Polizeipräsidium Reutlingen heute mitteilte. Einen Tag nach dem Vorfall vom Samstag war schon ein 35 Jahre alter Mann in einer Klinik gestorben.