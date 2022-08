Frauenleiche bei "Aktenzeichen XY": 25 Hinweise eingegangen

Eine Projektion des Logos der Sendung «Aktenzeichen XY ... ungelöst». (Archivfoto: dpa)

MAINZ/MÜNSTER-SARMSHEIM - Nach der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" am Mittwochabend sind bei der Polizei bislang rund 25 Hinweise zum Fall einer verbrannten Frauenleiche in Münster-Sarmsheim "Die Zahl ist hinter unseren Erwartungen geblieben", sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Die Ermittler glichen nun die eingegangenen Hinweise mit den bereits vorhandenen Informationen ab. "Das kann Wochen, wenn nicht sogar Monate dauern."

Der verbrannte Leichnam war am 15. Juni unter einer Autobahnbrücke in Münster-Sarmsheim gefunden worden. Die Ermittler gehen von einem Gewaltverbrechen aus und haben die Sonderkommission "Luna" eingerichtet. Laut rechtsmedizinischer Rekonstruktion des Gesichtes handelt es sich bei der Leiche um eine 1,55 bis 1,75 Meter große Frau, die zwischen 25 und 40 Jahre alt war.

Bereits Anfang August hatten sich die Ermittler mit einer Gesichtsrekonstruktion und einer daraus hergeleiteten Personenbeschreibung an die Öffentlichkeit gewendet und um Hinweise gebeten. Mittlerweile wurde die Frau nach Polizeiangaben im Ruheforst in Waldalgesheim beerdigt. Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, hat die Mainzer Staatsanwaltschaft eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgesetzt.