Freibad in Gimbsheim wird für Eröffnung vorbereitet

Eine begrenzte Zahl an Gästen, Kreisverkehr im Schwimmerbecken und Einbahnstraßen rund um die Becken: Am 13. Juni öffnet das Freibad in Gimbsheim. Erst mal nur für Mitglieder.

Von Pascal Widder Lokalredakteur Worms