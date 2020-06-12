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Freitag, 12.06.2020 - 07:00
4 min

Freibäder: Büdingen und Nidda öffnen am Montag

Die Freibäder in Büdingen und Nidda öffnen am Montag ihre Tore. In Schotten und Ortenberg müssen sich die Badegäste aber noch gedulden.

Von Stefan Weil
Im Schottener Freibad ist am Dienstag mit der Befüllung der Becken begonnen worden. Interessierte müssen sich daher noch ein wenig gedulden, bis es mit dem ersten Badespaß losgehen kann. Foto: Weil

Im Schottener Freibad ist am Dienstag mit der Befüllung der Becken begonnen worden. Interessierte müssen sich daher noch ein wenig gedulden, bis es mit dem ersten Badespaß losgehen kann. Foto: Weil

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