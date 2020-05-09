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Samstag, 09.05.2020 - 03:00
3 min

Freibäder haben mit dem Befüllen der Becken begonnen

Schwimmbäder in Bad Schwalbach und Aarbergen bereiten sich auf eine mögliche Öffnung vor. Doch die voraussichtlichen Auflagen bereiten den Betreibern Sorgen.

Susanne Stoppelbein: Redaktion Rheingau-Taunus
Von Susanne Stoppelbein
Redaktion Rheingau-Taunus
Schwimmmeister Stefan Heilhecker reinigt den Beckenrand. Foto: Martin Fromme

Schwimmmeister Stefan Heilhecker reinigt den Beckenrand. (Foto: Martin Fromme)

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