Samstag, 30.05.2020 - 03:00
3 min
Freibäder im Kreis Groß-Gerau warten auf Startschuss
Von Peter Mikolajczyk
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SCHWIMMVEREINE LEGEN LOS
Die Frage, wann die Bäder öffnen dürfen, beschäftigte auch die Bürgermeister auf Kreisebene in einer Telefonkonferenz am Freitag. Ergebnis: Die Ungewissheit hält weiter an. Während in Baden-Württemberg die Bäder schon in der kommenden Woche eröffnen dürfen, ist in Wiesbaden noch keine Entscheidung gefallen. Lediglich in Rüsselsheim und im Waldbad in Mörfelden dürfen die Schwimmvereine ab der kommenden Woche an den Start gehen.
Ob die Allgemeinheit ab Mitte Juni eingelassen werden darf, ist nach den Worten von Kreis-Presse-Sprecherin Angelica Taubel unklar. (miko)
Ob die Allgemeinheit ab Mitte Juni eingelassen werden darf, ist nach den Worten von Kreis-Presse-Sprecherin Angelica Taubel unklar. (miko)
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