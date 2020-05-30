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Samstag, 30.05.2020 - 03:00
3 min

Freibäder im Kreis Groß-Gerau warten auf Startschuss

Mit Ungeduld warten die Menschen auf die Eröffnung der Badesaison. Die Eröffnungstermine stehen aber immer noch nicht fest.

Von Peter Mikolajczyk
Vereine dürfen ab kommender Woche das Waldschwimmbad in Mörfelden wieder nutzen – unter Einhaltung der Hygieneregeln. Archivfoto: Vollformat/Ursula Friedrich

Vereine dürfen ab kommender Woche das Waldschwimmbad in Mörfelden wieder nutzen – unter Einhaltung der Hygieneregeln. (Archivfoto: Vollformat/Ursula Friedrich)

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SCHWIMMVEREINE LEGEN LOS
Die Frage, wann die Bäder öffnen dürfen, beschäftigte auch die Bürgermeister auf Kreisebene in einer Telefonkonferenz am Freitag. Ergebnis: Die Ungewissheit hält weiter an. Während in Baden-Württemberg die Bäder schon in der kommenden Woche eröffnen dürfen, ist in Wiesbaden noch keine Entscheidung gefallen. Lediglich in Rüsselsheim und im Waldbad in Mörfelden dürfen die Schwimmvereine ab der kommenden Woche an den Start gehen.

Ob die Allgemeinheit ab Mitte Juni eingelassen werden darf, ist nach den Worten von Kreis-Presse-Sprecherin Angelica Taubel unklar. (miko)
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