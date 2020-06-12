Freitag,
12.06.2020 - 02:00
2 min
Freibäder im Landkreis öffnen ab 1. Juli
Bürgermeister der zehn Städter und Gemeinden einigen sich auf Start der Badesaison. Zuvor ist aber noch einiges zu tun.
Von Wolfgang Görg
Lokalredakteur Darmstadt-Dieburg
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