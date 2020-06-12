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Freitag, 12.06.2020 - 02:00
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Freibäder im Landkreis öffnen ab 1. Juli

Bürgermeister der zehn Städter und Gemeinden einigen sich auf Start der Badesaison. Zuvor ist aber noch einiges zu tun.

Wolfgang Görg: Lokalredakteur Darmstadt-Dieburg
Von Wolfgang Görg
Lokalredakteur Darmstadt-Dieburg

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