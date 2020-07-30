Donnerstag, 30.07.2020 - 17:00
4 min
Freibäder mit viel Platz im Wasser während der Corona-Krise
Von Katja Hink
Reporterin Erbach
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BADESPASS IM ODENWALDKREIS
Fast alle Kommunen im Odenwaldkreis haben ihre Freibäder geöffnet, Ausnahmen sind Oberzent, Bad König und Fränkisch-Crumbach. Alle geöffneten Bäder verkaufen ihre Tickets direkt, es ist nicht nötig, sich vorab per App zu registrieren - was sich beispielsweise in Darmstadt vor allem für ältere Mitbürger als Hürde erweist. Nur zwei Bäder haben feste Badezeiten und Schließzeiten für die Desinfektion. Die meisten Bäder sind durchgängig offen. Die finanziellen Auswirkungen können erst nach Saisonende beziffert werden. (hi)
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