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Donnerstag, 30.07.2020 - 17:00
4 min

Freibäder mit viel Platz im Wasser während der Corona-Krise

Die Freibäder im Odenwaldkreis haben mit sinkenden Besucherzahlen zu kämpfen. Zwar funktionieren die Corona-Hygienekonzepte, die erlaubte Besucheranzahl wird aber kaum erreicht.

Katja Hink: Reporterin Erbach
Von Katja Hink
Reporterin Erbach
Gesperrte Sprungtürme und Badezonen im Becken ermöglichen die Öffnung in der Corona-Zeit. Hier im Bild: das Freibad in Erbach. Archivfotos, Fotos: Dirk Zengel

Gesperrte Sprungtürme und Badezonen im Becken ermöglichen die Öffnung in der Corona-Zeit. Hier im Bild: das Freibad in Erbach. Archivfotos, Fotos: Dirk Zengel

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Fotos
Gesperrte Sprungtürme und Badezonen im Becken ermöglichen die Öffnung in der Corona-Zeit. Hier im Bild: das Freibad in Erbach. Archivfotos, Fotos: Dirk Zengel

Gesperrte Sprungtürme und Badezonen im Becken ermöglichen die Öffnung in der Corona-Zeit. Hier im Bild: das Freibad in Erbach. Archivfotos, Fotos: Dirk Zengel

Gesperrte Sprungtürme und Badezonen im Becken ermöglichen die Öffnung in der Corona-Zeit. Hier im Bild: das Freibad in Michelstadt. Archivfotos, Fotos: Dirk Zengel

Gesperrte Sprungtürme und Badezonen im Becken ermöglichen die Öffnung in der Corona-Zeit. Hier im Bild: das Freibad in Michelstadt. Archivfotos, Fotos: Dirk Zengel

Gesperrte Sprungtürme und Badezonen im Becken ermöglichen die Öffnung in der Corona-Zeit. Hier im Bild: das Freibad in Vielbrunn. Archivfotos, Fotos: Dirk Zengel

Gesperrte Sprungtürme und Badezonen im Becken ermöglichen die Öffnung in der Corona-Zeit. Hier im Bild: das Freibad in Vielbrunn. Archivfotos, Fotos: Dirk Zengel

Gesperrte Sprungtürme und Badezonen im Becken ermöglichen die Öffnung in der Corona-Zeit. Hier im Bild: das Freibad in Höchst. Archivfotos, Fotos: Dirk Zengel

Gesperrte Sprungtürme und Badezonen im Becken ermöglichen die Öffnung in der Corona-Zeit. Hier im Bild: das Freibad in Höchst. Archivfotos, Fotos: Dirk Zengel

Gesperrte Sprungtürme und Badezonen im Becken ermöglichen die Öffnung in der Corona-Zeit. Hier im Bild: das Freibad in Reichelsheim. Archivfotos, Fotos: Dirk Zengel

Gesperrte Sprungtürme und Badezonen im Becken ermöglichen die Öffnung in der Corona-Zeit. Hier im Bild: das Freibad in Reichelsheim. Archivfotos, Fotos: Dirk Zengel

Gesperrte Sprungtürme und Badezonen im Becken ermöglichen die Öffnung in der Corona-Zeit. Hier im Bild: das Freibad in Güttersbach. Archivfotos, Fotos: Dirk Zengel

Gesperrte Sprungtürme und Badezonen im Becken ermöglichen die Öffnung in der Corona-Zeit. Hier im Bild: das Freibad in Güttersbach. Archivfotos, Fotos: Dirk Zengel

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BADESPASS IM ODENWALDKREIS

Fast alle Kommunen im Odenwaldkreis haben ihre Freibäder geöffnet, Ausnahmen sind Oberzent, Bad König und Fränkisch-Crumbach. Alle geöffneten Bäder verkaufen ihre Tickets direkt, es ist nicht nötig, sich vorab per App zu registrieren - was sich beispielsweise in Darmstadt vor allem für ältere Mitbürger als Hürde erweist. Nur zwei Bäder haben feste Badezeiten und Schließzeiten für die Desinfektion. Die meisten Bäder sind durchgängig offen. Die finanziellen Auswirkungen können erst nach Saisonende beziffert werden. (hi)

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