„Fremantle Highway“ zwei Monate nach Brand nun in Rotterdam

In dem Schiff war in der Nacht zum 26. Juli unweit der Nordsee-Insel Ameland ein Feuer ausgebrochen, das schwere Zerstörungen an dem Frachter und der Ladung angerichtet hatte. Bei der Evakuierung des Frachters kam ein Mensch ums Leben, die anderen 22 Besatzungsmitglieder wurden verletzt. Das Schiff einer japanischen Reederei wurde Anfang August nach Eemshaven geschleppt worden.