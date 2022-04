Freundlicher Start in die Woche

Die Sonne beleuchtet den Monopteros-Tempel im Englischen Garten in München. (Bild: dpa) (Foto: Peter Kneffel/dpa)

Offenbach - Nach einem teils turbulent winterlichen Wochenende zeigt sich der April zum Wochenstart von seiner freundlicheren Seite.

Am Montag werde es mit 13 bis 19 Grad schon deutlich milder, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Montag mit. Nur der äußerste Nordosten habe bei meist einstelligen Werten um 8 bis 10 Grad noch etwas das Nachsehen.

Am Dienstag scheine neben durchziehenden Schleierwolken häufig die Sonne, und es bleibe trocken. Die Höchstwerte sollen laut DWD im Nordosten zwischen 12 und 18 Grad liegen, sonst bei 19 bis 23 Grad.

Der Mittwoch werde voraussichtlich mit 19 bis 24 Grad der wärmste Tag der Woche. Am Oberrhein könnte die 25-Grad-Marke geknackt werden. Im Westen und Nordwesten bleibe es wolkig, zeitweise stark bewölkt. Gebietsweise müsse mit etwas Regen oder einzelnen Schauern gerechnet werden, vereinzelt seien auch Gewitter möglich. Die zweite Wochenhälfte soll dem DWD zufolge dann wieder wechselhafter ausfallen.

