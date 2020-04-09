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Donnerstag, 09.04.2020 - 06:00
5 min

Friseur Rainer Kilian: Es ist zum Haareraufen

Der Coiffeur aus Geisenheim im Rheingau warnt vor illegalem Schnitt und dilettantischem Umgang mit Farbe. Erste-Hilfe-Tipps für rausgewachsene Frisuren hat er aber auch.

Monika Nellessen: Redaktionsleiterin Leben/Wissen
Von Monika Nellessen
Redaktionsleiterin Leben/Wissen
Rainer Kilian am Fenster seines Friseursalons in Geisenheim. Seit drei Wochen ist sein Geschäft wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Foto: Saskia Marloh

Rainer Kilian am Fenster seines Friseursalons in Geisenheim. Seit drei Wochen ist sein Geschäft wegen der Corona-Pandemie geschlossen. (Foto: Saskia Marloh)

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ZUR PERSON
Rainer Kilian (56) führt einen Friseursalon in Geisenheim (Rheingau-Taunus-Kreis). Der Friseurmeister ist auch Sprecher der Friseurinnung Wiesbaden-Rheingau-Taunus. Auf Facebook ist er aktiv unter „Friseur Kiian“.

Saskia Marloh arbeitet eigentlich als Hochzeitsfotografin im Rheingau. Mit Beginn der Corona-Krise hat sie angefangen, ihre Mitbürger an der Schwelle zur häuslichen Abgeschiedenheit zu porträtieren und zu dokumentieren, wie die Zeit jetzt stillsteht, auch an den Eingängen von Büros und Läden. Mehr im Internet unter hochzeitsfotografierheingau.com/der-rheingau-in-der-zeit-des-corona-portrait-serie/
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