Friseur Rainer Kilian: Es ist zum Haareraufen

ZUR PERSON

Rainer Kilian (56) führt einen Friseursalon in Geisenheim (Rheingau-Taunus-Kreis). Der Friseurmeister ist auch Sprecher der Friseurinnung Wiesbaden-Rheingau-Taunus. Auf Facebook ist er aktiv unter „Friseur Kiian“.



Saskia Marloh arbeitet eigentlich als Hochzeitsfotografin im Rheingau. Mit Beginn der Corona-Krise hat sie angefangen, ihre Mitbürger an der Schwelle zur häuslichen Abgeschiedenheit zu porträtieren und zu dokumentieren, wie die Zeit jetzt stillsteht, auch an den Eingängen von Büros und Läden. Mehr im Internet unter hochzeitsfotografierheingau.com/der-rheingau-in-der-zeit-des-corona-portrait-serie/