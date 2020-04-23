Donnerstag,
23.04.2020 - 03:00
3 min
Friseure bereiten sich auf Wiedereröffnung vor
Ab dem 4. Mai dürfen auch die Friseursalons im Kreis Alzey-Worms wieder öffnen. Allerdings gibt es durch die Friseur-Innung dafür Auflagen. Wie laufen die Vorbereitungen?
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