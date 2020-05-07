Donnerstag, 07.05.2020 - 03:00
3 min
Friseure zeigen ihre ganze Kreativität
Von Katja Gesche
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AUFLAGEN FÜR DEN BETRIEB
Seitens der Landesregierung und der Berufsgenossenschaft gibt es Auflagen für die Friseure. So müssen Kunden und Friseure eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Auch ist die Zahl der Stühle begrenzt, damit Mindestabstände eingehalten werden. Alle Gerätschaften müssen vor und nach dem Haarschnitt desinfiziert werden. Rasuren können nicht angeboten werden. Auf Zeitschriften und Getränke müssen die Kunden verzichten. Auch sollen die Kunden ihre Kontaktdaten hinterlassen, damit man im Falle einer Ansteckung die Infektionswege nachvollziehen kann. (kag)
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