Donnerstag,
21.05.2020 - 05:00
2 min
Frisörbesuche in Rüsselsheim werden teurer
Für den Mehraufwand an Corona-Hygienemaßnahmen, verlangen manche Salons eine Pauschale, andere heben die Preise an.
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