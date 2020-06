Fronleichnam in Rheinland-Pfalz und Hessen wohl ohne Prozessionen

Der Limburger Dom. Archivfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HESSEN / RHEINLAND-PFALZ - Eine klare Anweisung an alle Pfarrerein, die Prozessionen am kommenden Donnerstag, 11. Juni, ausfallen zu lassen, gibt es allerdings lediglich im Bistum Limburg. Das Bistum Mainz rät aufgrund des notwendigen organisatorischen Aufwands dringend davon ab. Die übrigen Diözesen verweisen auf staatliche Vorgaben, die die Feierlichkeiten nicht komplett verbieten, aber mit einer Reihe von Infektionsschutz-Auflagen verbinden.

Gottesdienst mit Bischof Peter Kohlgraf im Mainzer Dom

Im Mainzer Dom ist ein Gottesdienst mit Bischof Peter Kohlgraf geplant. Maximal 50 Teilnehmer könnten sich vorab dazu anmelden. Konkrete Orte, die trotz Coronavirus-Pandemie an der üblichen Tradition festhalten wollen, sind auch den Bistümern Speyer und Trier nicht bekannt.

Am Speyerer Dom soll es eine stark zusammengestrichene Version der üblichen Fronleichnamsprozession geben. Vorgesehen sei, dass "jeweils drei Abgesandte von den fünf katholischen Kirchen der Stadt in einer Sternwallfahrt mit Kreuz, Fahne und einem Korb mit Blüten für einen angedeuteten Blumenteppich vor dem Dom zur Kathedrale kommen, um den Gottesdienst dort mitzufeiern", teilte das Bistum mit. Nach dessen Ende bringen die Abgesandten die Hostien zurück in ihre Kirchen.

Ein ähnliches Konzept mit detaillierten Vorgaben für eine "Stellvertretende Prozession" hat auch das Bistum Fulda an seine Gemeinden verschickt. Denkbar wäre es, dass vor Ort eine kleine Anzahl von Vertretern der jeweiligen Pfarrei-Gruppe und des öffentlichen Lebens daran teilnehmen. Es könnten auch lediglich Kreuz, Weihrauch und ein Zelebrant in deutlichem Abstand zueinander durch das Dorf oder den Stadtteil ziehen. Eine Übersicht darüber, ob die Vorschläge aufgegriffen wurden, hat das Bistum jedoch nicht. Auf dem Domplatz in Fulda soll es zu einer "Stehenden Prozession" kommen: Die Gemeinde werde dabei auf ihren Plätzen verbleiben, und lediglich Bischof Michael Gerber werde den Dom umrunden.

Verknüpfte Artikel

Fronleichnam ist in Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland sowie in Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen ein gesetzlicher Feiertag. Im Mittelpunkt des Hochfestes zehn Tage nach Pfingsten steht das eucharistische Brot, für die Katholiken ein Realsymbol für die Gegenwart Christi. Diese Gegenwart wird seit dem 13. Jahrhundert in besonderer Weise gefeiert, indem gewöhnlich eine in einem Gottesdienst geweihte Hostie in einer Monstranz, einem liturgischen Schaugefäß, in einer Prozession durch die Straßen getragen wird. Entlang des Prozessionsweges werden Straßen und Häuser festlich geschmückt.