Frostiges Winterwetter bringt Freud und Leid

Berlin (dpa) - . Deutschland fröstelt. An nahezu allen Messstationen im Land lagen die Temperaturen am dritten Advent unter dem Gefrierpunkt, wie ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach am Sonntagmorgen sagte. Für die nächsten Tage sei keine wesentliche Änderung in Sicht - die Nächte bleiben frostig, mancherorts fällt zu Beginn der Woche noch etwas Schnee. Es komme zwar längst nicht jedes Jahr vor, dass es schon vor Weihnachten bundesweit so kalt sei, sagte der Experte. Ein „Extremereignis“ sei das aber dennoch nicht.