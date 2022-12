Frostwetter versetzt Niederlande ins Schlittschuhfieber

An anderen Orten wie etwa in Oosterbeek bei Arnhem hofften Schlittschuhfans am Dienstag auf eine weitere frostige Nacht. „Dann können wir Mittwochfrüh aufs Eis“, sagte ein Sprecher des örtlichen Eissportvereins dem Sender NOS. „Drücken wir die Daumen, dass es wieder schön kalt wird.“ Für eine Schlittschuhrunde auf Grachten oder Seen aber werde der Frost wahrscheinlich nicht reichen, meinten Meteorologen. Dennoch verzeichneten Schlittschuhläden in den Niederlanden bereits einen Ansturm. Zum erhofften Start der Saison wollten viele ihre Schuhe schleifen lassen.