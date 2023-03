Frühlingsstart mit frühlingshaften Temperaturen

Offenbach (dpa) - . In der neuen Woche mit dem kalendarischen Frühlingsanfang am Montag erwartet Deutschland ein Wetter mit frühlingshaften Temperaturen und gelegentlichem Regen. „Die Temperatur-Berg-und-Talfahrt der beiden letzten Wochen zwischen winterlichen und fast schon frühsommerlichen Temperaturen nimmt damit ein Ende“, teilte Markus Übel vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.