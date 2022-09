Der Journalist Fritz Pleitgen ist mit 84 Jahren gestorben. (Bild: dpa) (Foto: Henning Kaiser/dpa)

Köln - Der Journalist Fritz Pleitgen ist tot. Das teilte der Westdeutsche Rundfunk (WDR) am Freitag in Köln mit. Der ehemalige WDR-Intendant sei am Donnerstagabend mit 84 Jahren gestorben.

