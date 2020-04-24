Freitag,
24.04.2020 - 01:00
2 min
„Frühstück to Go“ in künstlerischem Gewand
Das Hotel Kraft in Gundersheim hat sich für seine Gäste, die nicht wie gewohnt frühstücken können, einen besonderen Service einfallen lassen.
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