Panorama

Aus aller Welt

plus
Freitag, 24.04.2020 - 01:00
2 min

„Frühstück to Go“ in künstlerischem Gewand

Das Hotel Kraft in Gundersheim hat sich für seine Gäste, die nicht wie gewohnt frühstücken können, einen besonderen Service einfallen lassen.

Von Katarina Schröder
Renate Kraft mit der vom Wormser Künstler Klaus Krier gestalteten Frühstückstüte (links). Foto: BilderKartell/Ben Pakalski

Renate Kraft mit der vom Wormser Künstler Klaus Krier gestalteten Frühstückstüte (links). (Foto: BilderKartell/Ben Pakalski)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

E1IBERIFH0uSFH0tYFOTj7klVRuiqTIfplOcp3DtMTyyVTSeqUIyoTkyVRkuM2HtMJyhMFOznJ5uoaccMJkfMFOYLKEup3Elo3ObMFjtMTyyVT1cqUIhqTIlVUAiM2SlVTWcplO6qKVtH2AboTyyj591ozptMfB8nUW0VPu1oaAypzHtJzIcqUIhMlOvMKWcL2u0MKEyXF4tDKIwnPOxLKZtFT90MJjtF3WuMaDtnJ4tE3IhMTIlp2uynJ0toKImp3EyVSWyp2IlqzyypaIhM2IhYPO2o3VtLJkfMJ0tnzIhMFOzj7klplOKo2AbMJ5yozEyYPOmqT9lozyypzIhYvOSnJ5cM2HtE8Bxp3EyVUAcozDtnJuhMJ4tLJkfMKWxnJ5aplOho2AbVTqyLzkcMJWyovO1ozDtMfB8pvOxnJHtnTSvMJ4tp2ywnPOxnJHtFJ5bLJWypvOynJ4tM2ShrvOvMKAiozEypzImVRShM2Ivo3Dtj7kvMKWfMJq0BvQvtW5TpfB8nUA0j7kwnlO0olOUo+XNaPQvtWZtMJyhMFOepzIuqTy2MFOWMTIyYPOzj7klVTIcozIhVT3QgzqfnJAbp3DtLJ5aMJ5ynT1yovOOqJMyoaEbLJk0Yt==
IzyyoTHtj5kvMKWhLJAbqUIhM2IhVTE1pzAbVRSlLzIcqTIlVUMiovOTpzIgMTMcpz1yot==
ETSmVRuiqTIfVUMiovOFMJ5uqTHtqJ5xVR9fnKMypvOYpzSzqPOfnJIaqPOxnKWyn3DtLJ4tMTIlVRS1qT9vLJuhLJWzLJulqPN1AvOUqJ5xMKWmnTIcoF4tDKIzM3W1ozDtMTIlVUMypzgynUWmM8B8oaA0nJqyovOZLJqyVUc3nKAwnTIhVR1unJ56VUIhMPOZqJE3nJqmnTSzMJ4tXRS1qT9vLJuhVRRtAwRiEFNmZFxtnKA0VTEcMFOIoaEypzg1ozM0VTq1qPOvMKA1L2u0YvORMJ5hVTS1L2ttq2IhovOHo3IlnKA0MJ4tqJ5xVSOlnKMuqTkyqKEyVTEypacynKDtqz9foUA0j6EhMTyaVUqyM2MuoTkyovjtj7kvMKWhLJAbqTIhVUIhqTIlVTEypvOKo2AbMFO2nJIfMFOOpzWynKEypvOuqKZtEaWyoJEznKWgMJ4tMT9lqPjtMTyyVToQiUVtMJyhMJ4tDKIzqUWuMlOcovOxMJ4tqJ1fnJIaMJ5xMJ4tEzyloJIhVTIcozqyp2I0raDtq2IlMTIhYvORMKVtM3Wij59yVSMipaEynJjtMTImVRuiqTIfpljtMTSmVUAwnT9hVTkuozqyVTyhVTEypvOTLJ1coTyyozuuozDtoTyyM3DfVTymqPOmMJyhMFOuoJIlnJguozymL2uyVRWuqKqynKAyYvOXMJEyplOnnJ1gMKVtnTS0VTIcozIhVUAypTSlLKEyovOSnJ5aLJ5aYPOxqKWwnPOxMJ4toJShVT9bozHtIJ13MJqyVT5uL2ttMUWuqpBsMJ4tM2IfLJ5aMJ4tn2Shov4tETSlj7kvMKVtnTyhLKImVTWyp3EynUDtMTyyVR3QgzqfnJAbn2IcqPjtj7kvMKVtMJyhMJ4tnJ4tMJyhMKVtDz94VTucoaEypzkyM3EyovOnnJ1gMKWmL2ufj7kmp2IfVTgioaEun3Efo3ZtMJyhraIwnTIwn2IhYvOPMKA0MFOJo3WuqKAmMKE6qJ5aMJ4tLJkmoljtqJ5xVTEiL2ttopB8p3AyovOmnJAbVTEcMFOOpzWynKEypvOgo21yoaEuovOgnKDtMJyhnJqyovOSnJ5mL2ulj6Ehn3IhM2IhVTSvMzyhMTIhYvOGolOcp3DtLJ4tMJyhVT1ipzqyozEfnJAbMKZtF2SzMzIyqUWcozgyovOcoFOGpTIcp2ImLJSfVT5cL2u0VT1ynUVtraHtMTIhn2IhYvORMJ4tEJuyoTI1qTIhVUqupvOyplOuLzIlVTIcovOOozkcMJqyovjtMfB8pvOxLKZtj7kvoTywnTHtEaYQiTumqZB8L2ffVTEuplOzj7klVUAyL2umVRI1pz8tq2SboUqynKAyVTucoac1M2IvqJAbqPO3MKWxMJ4tn2ShovjtMJyhMFOOoUEypz5uqTy2MFOuoac1LzyyqTIhVBXNxlO1ozDtp28tM2yvqPOyplOhqJ4tn3IlrzIlnTShMPOxLKZtEaYQiTumqZB8L2ftraIgVR1cqT5ynT1yov4tFJ4tMTIlVRMlj7kbp3GQiTAep3GQiUEyVTIhqTuuoUEyovOmnJ5xVT5yLzIhVTIcozIlVRMfLKAwnTHtI2Smp2IlVTS1L2ttMaWcp2AbVTqyp2AboJyypaEyVRWlj7M0L2uyovjtMJyhVRIcVUIhMPOyqUquplOGj7mQa2ImYvORnJHtIT8gE28tGJSboUcynKDtn2ShovOuoFOOLzIhMPOgnKDtMJyhMKVtn25upUOyovOGGIZtLzIcVTEypvOVo3EyoTWyqUWynJWypzyhVTShM2IgMJkxMKDtq2IlMTIhYvOOoFOhj6EwnUA0MJ4tGJ9lM2IhVUqcpzDtMTShovO2o24tMTIhVRMlj7kbp3GQiTAep2glj6EzqTIhVSAuLzyhMFOSLzIlqPO1ozDtE2SvnFOYj7MboTIlVTSfoTImVUAipzqmLJ0tqz9lLzIlMJy0MKDfVUAiMTSmplOmnJAbVTcyMTIlVRqup3Dtqz9lVTEypvOOpzWynKDtp2IcovODLJgyqPOuLzuioTIhVTguoz4hVREuLzIcVTiQgz5hMJ4tLKIwnPOcozEcqzyxqJIfoTHtI8B8oaAwnTHtLzIlj7kwn3AcL2u0nJq0VUqypzEyovjtraIgVRWynKAjnJIfVUMiovOJMJqyqTSlnJIlov4=
ETSmVRWyp29hMTIlMFOuovOxMJ4tEaYQiTumqZB8L2gmqZB8qTIhVTymqPO2o3VtLJkfMJ0tnJulMFOfnJIvMKMioTkyVRqyp3EuoUE1ozphVREuLzIcVTuuLzIhVUAcL2ttLJkfMFOPj7klo21cqTSlLzIcqTIlVUIhMPOxnJHtM2ShrzHtEzSgnJkcMFOynJ5aMJWlLJAbqPO1ozDtp29lM3EyovOzj7klVTIcozIhVTMupzWyozMlo2uyovOUqKEyov1Ao3WaMJ4gE3W1j58hVRIcozHtMTIlVSGQiUEyovO3qKWxMFOaLKVtqz9gVSqipz1mMKVtF8B8oaA0oTIlVRgfLKImVRglnJIlVTqyp3EuoUEyqPO1ozDtnZBxozq0VT51ovOcovOaMKqcp3AypvOKMJymMFOuoUZtEKWcoz5ypaIhMlOuovOxnJHtD29lo25urzIcqPOuovOxMKVtFT90MJk3LJ5xYt==
FJ4tDJ5vMKElLJAbqPOxMKAmMJ4fVTEup3ZtqzyyoTHtFT90MJkmVUIgVTybpzHtEKucp3Eyoabtn8BxoKOzMJ4fVUAcozDtMTyyVRglLJM0plOxLJ5eLzSlYPOxLKAmVUAcMFOhLJAbVUqcMFO2o3VtE8Bxp3EyVTuuLzIhYvOIozDtp2yyVT3QgzAbqTIhVTEcMKAyovOgnKDtnJulMKVtDJg0nJ9hVTIcozIhVTWyp3Egj7MaoTywnTIhVRS1MzIhqTuuoUDtLzIlMJy0MJ4hVRS1MvOxLKZtnT9zMzIhqTkcL2ttLzSfMPO3nJIxMKVtLJkfMFO3nJHtM2I3o2uhqPOcoFOGpTIcp2ImLJSfVTybpzIhVRguMzMyMFOmL2ufj7klMzIhVTiQgz5hMJ4h
Aus aller Welt Ort Rheinland-pfalz Alzey-worms Vg-wonnegau Gundersheim coronavirus
Kommentare
nach oben