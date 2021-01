Frust über Impf-Anmelde-Chaos auch im Rheingau

DIE MEISTEN SIND NUR REGISTRIERT

Beim großen Run auf die Termine sind die meisten bisher leer ausgegangen. Nach Auskunft von Thomas Eymann von der Nachbarschaftshilfe Oberer Rheingau gab es zum Start der Anmeldung in den sechs hessischen Impfzentren nur jeweils 8000 Impfdosen für 4000 über 80-Jährige. Viele haben deshalb bisher nur eine Bearbeitungsnummer, mit der sie zwar registriert sind, bisher aber keinen Termin ausmachen können. Wegen des großen Andrangs in den Impfzentren und weil nur eine begrenzte Menge an Impfstoffen zur Verfügung steht, wie es bei der Anmeldung für einen Impftermin heißt. Die Registrierten werden gebeten, es in ein paar Tagen wieder zu versuchen. Alle, die sich telefonisch registrieren ließen, werden angerufen, so Eymann.