Frustrierende Situation für Rüsselsheimer Senioren

Rüsselsheimer Senioren müssen zur Corona-Impfung nach Darmstadt. Der Weg ist für manche schwierig zu bewältigen.

RÜSSELSHEIM - Rüsselsheim. Eigentlich sollte es in der Sitzung des Seniorenbeirats um die aktuelle Impfsituation gehen. Darum, wie es den Rüsselsheimer Senioren während der Corona-Pandemie geht. Doch der verlängerte Lockdown und die gebotenen Vorsichtsmaßnahmen haben das verhindert. Vorsitzender Wolfgang Merz erklärt aber, dass die ausgefallene Sitzung nicht weiter dramatisch sei. Denn auf die allgemeine Impfsituation habe man im Beirat keinen Einfluss: "Wir können nur schimpfen."

Und dafür gibt es laut Merz auch einige Gründe. "Diese Regelung kann niemanden befriedigen." Es gebe große Verärgerung über die wenigen Impfdosen. Auch der Ablauf sei sehr ärgerlich. Die Organisation der Anmeldung über eine Telefonnummer hätte anders laufen müssen, findet er und fühlt sich an die frühere Warteschleife der Telekom erinnert. "Da hängt man zehn Minuten in der Warteschleife, und dann bekommt man gesagt, man soll es später noch mal probieren."

Auch, dass das Impfzentrum in Groß-Gerau noch nicht öffnen darf, findet Merz problematisch. Er habe zwar noch ein Auto, aber es gebe durchaus Senioren, denen es anders gehe, die nicht einfach so nach Darmstadt kommen. Einen Fahrdienst nach Darmstadt einzurichten, hält er nicht für sinnvoll. Zumindest nicht, solange es so wenig Impfstoff gibt. "Es ist eine Glücksfrage, wer drankommt und wer nicht." Dabei sei die Impfbereitschaft hoch. Wie Merz betont, kennt er keinen, der sich nicht impfen lassen würde. Keinen, der sich gegen die aktuellen Maßnahmen wehrt und diese missbilligt. Seiner Meinung nach halten sich die Senioren überwiegend an die Regelungen und sind der Ansicht, dass ein weiterer Anstieg nicht riskiert werden sollte.

Die Einsamkeit ist für Senioren ein großes Problem, selbst ohne Corona haben sie weniger Kontakte. Die beruflichen blieben aus, die Kinder zögen oft weiter weg. "Wenn man ein Haustier hat, etwa einen Hund, dann trifft man draußen noch Leute. Sonst bleibt oft nur noch das Einkaufen." Dauere so eine Zeit nur acht Tage, sei das kein Problem. Bei einem Vierteljahr schon eher. "Das kann schon zu Depressionen führen." Die elektronischen Möglichkeiten seien für viele Ältere nicht zugänglich. Kontakte stellten sich daher auch digital nur bedingt ein.

Als Beispiel erzählt Merz seine eigene Geschichte. Er sollte eine Gesprächsplattform für den Seniorenbeirat einführen. "Ich bin elektronisch unterwegs, aber das war problematisch." Erst sollte die Kreditkarte authentifiziert werden, dann funktionierte trotzdem etwas nicht. "Der ältere Mensch lebt in anderen Welten als der junge", erklärt er die Situation.

Der andere Punkt, der in der Sitzung angesprochen werden sollte, war der Antrag zur veränderten Wahlordnung. In diesem Jahr wird der Seniorenbeirat neu gewählt. Bisher wurde die Seniorenvertretung, aus deren Mitte der Seniorenbeirat hervorgeht, von allen Einwohnern ab 60 Jahren per Briefwahl gewählt. Die Seniorenvertretung hat eigentlich 45 Sitze, von denen derzeit aber nur 28 besetzt sind.

Nun soll nur noch ein Gremium gewählt werden: der Seniorenbeirat. Dieser soll dann 16 Mitglieder haben, bisher bestand er aus elf, die von der Seniorenvertretung gewählt wurden. Die Wahl bleibt eine Direktwahl, bei der Listen antreten. "Das wird vermutlich von Magistrat und Stadtverordneten so beschlossen, wie wir es vorgelegt haben", erwartet Merz.